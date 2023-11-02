خبير اقتصادي: الأحداث في غزة تؤدي إلى زيادة الأسعار عالميا

آثار اقتصادية عصفت بالعالم نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة، وطالت مصر، فتأثرت السياحة المصرية التي تشكل 30% من الناتج المحلي الإجمالي، ووضعت مصر في وجه تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية كبيرة، بحسب الدكتورة هدى الملاح، الخبيرة الاقتصادية.

وأكدت الدكتورة هدى الملاح لـ«الوطن»، أن ما حدث في طابا ونويبع دفع بعض السياح إلى الرحيل عن مصر، وآخرون إلى التفكير في الرحيل، بسبب تصاعد الأحداث في فلسطين وغزة، كما أن عددًا من المستثمرين الأجانب في مصر سحبوا سندات الخزانة التي كانوا يستثمرونها في مصر، وكانت آثار ذلك كبيرة على الاحتياطي الأجنبي.

ارتفاع سعر الطاقة والنفط.. يؤدي إلى ارتفاع الأسعار عالميًا

كما ارتفع سعر الطاقة والنفط بعد الأزمة، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار عالميا، لأن زيادة الطاقة تؤدي إلى زيادة أسعار وسائل النقل الذي تنقل السلع والخدمات، مما يساهم في زيادة كل المنتجات، بسحب الخبير الاقتصادي.

ارتفاع النفط.. ارتفاع الدولار

وأوضحت أن ارتفاع النفط يقابله ارتفاع في الدولار والذهب، فيزيد سعر الذهب، والحل الوحيد للتغلب على الآثار الاقتصادية هي انتهاء الحرب والعودة إلى حالة الاستقرار، وفقًا لما أكدته الدكتورة هدى الملاح لـ«الوطن».