أرقام طوارئ محافظة الفيوم للتدخل الفوري في الأزمات.. خط ساخن و3 أرضي

أعلن الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، والمتحدث الرسمي للمحافظة، 4 أرقام طوارئ محافظة الفيوم لاستقبال بلاغات التدخل الفوري بصورة سريعة، في حالة حدوث أي حالة طارئة سواء تخص الإسعاف أو الشرطة أو الحرائق أو المياه أو الكهرباء، عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة الذي تم افتتاحه منذ فترة قريبة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» أرقام طوارئ محافظة الفيوم وغرفة العمليات، متضمنة أرقام طوارئ كهرباء الفيوم، والتي تضم رقم النجدة، وطوارئ الكهرباء الخط الساخن، وغيرها من الأحداث الطارئة.

مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة

وشهدت محافظة الفيوم مؤخرًا، تشغيل تجريبي لمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في ديوان عام المحافظة، تمهيدًا لافتتاحه حتى يبدأ العمل بكامل طاقته، حيث يتابع الأحداث الطارئة على مدار الساعة، من خلال تكنولوجيا الاتصالات الحديثة، وذلك ضمن خطة الحكومة المصرية في مجالات التأمين من خلال شبكة موحدة مؤمنة بالكامل.

أرقام طوارئ محافظة الفيوم

وخصصت الأجهزة التنفيذية، عدة أرقام طوارئ محافظة الفيوم للتدخل الفوري في حالة حدوث أي مشكلة طارئة سواء إسعاف، أو شرطة أو حرائق أو كهرباء أو مياه، وذلك من خلال خط ساخن و3 أرقام أخرى والتي جاءت كالآتي:

الخط الساخن.. الاتصال على رقم «114».

أو من خلال الرقم الأرضي.. «0842168042».

أو عبر الرقم الآتي.. «0842168041».

أو الرقم.. «0842168043».

استجابة سريعة للطوارئ

وبحسب بيان سابق لمحافظة الفيوم، فإنّ مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة يربط بين جميع الأجهزة التنفيذية ويحقق التكامل والتعاون بينهم في وقت قياسي، مما يقلل زمن الاستجابة وسرعة في التعامل مع حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، وسرعة احتوائها.