ليلى إبراهيم الرفاعي تكشف لـ«الشاهد» تفاصيل إبلاغهم باستشهاد والدها

قالت ليلى إبراهيم الرفاعي، ابنة الشهيد البطل إبراهيم الرفاعي الملقب بـ«صائد الأفاعي»، وأحد أبطال حرب أكتوبر، إن وقت حرب أكتوبر، كانت أغاني الانتصارات تذاع عبر الراديو، مشيرة إلى أنها لم تكن تعرف تفاصيل الحرب.

استشهاد البطل

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن والدها كان يحارب ويعود للمنزل، ولكنها لم تكن تعرف أنه يوجد حرب، إلا بعد استشهاد والدها عندما رأت المعزين بالمنزل.

وتابعت أن جدها كان يعمل مأمور، وكان شديد جدًا ولكنها وجدته يبكي، فسألته "بتبكي على مين؟"، فرد عليها بأن أحد أقاربه توفي، مؤكدة أنها كانت تشعر أن والدها استشهد لأنه لم يحضر للمنزل، لأنهم وقتها أخفوا خبر استشهاده عليها وعلى شقيقها.

أسرة البطل

وأشارت إلى أنه بعد فترة تصل لأسبوعين تقريبًا، سألت والدتها "بابا فين؟"، وكانت ترتدي الأسود، فأخبرتهم أنه استشهد، وبكوا جيمعًا، لأنهم يعرفون معنى الشهيد لأن والدهم كان يحكي لهم عن عمهم الشهيد، وعاشت والدتها معهم 46 عامًا قامت بواجبها على أكمل وجه.