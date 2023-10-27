عبده مباشر: تطوعت في مجموعة إبراهيم الرفاعي بالجيش

قال عبده مباشر، المراسل الحربي لجريدة الأهرام في حرب أكتوبر وعميد المحررين العسكريين، إنه عمل متطوعًا مع مجموعة إبراهيم الرفاعي بصفته المدنية حتى يستطيع ممارسة عمله الصحفي، ولا يكون مجندًا في الجيش خلال فترة الحرب.

القوات المسلحة لا تتحمل أي مسؤولية

وأضاف «مباشر»، في لقائه مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج «الشاهد»، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «كانت موافقة قائد المجموعة على هذا الطلب بشرط أن القوات المسلحة لا تتحمل أي مسؤولية في حالة الإصابة والأسر والفقد والاستشهاد».

طلب تطوعي كصحفي بالجيش

واستكمل: «مدير الخبرات الحربية حينها وضع تزكية عظيمة على طلب تطوعي كصحفي بالجيش، ولكن وزير الحربية كان رافضا بشكل تام، حتى بادر اللواء محمد صادق بالذهاب إلى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ليطلع على طلب تطوعي، وبالفعل رأى عبد الناصر أن تواجدي بالمجموعة كمدني سيرهب جيش العدو من فدائية المصريين وتطوعهم للحرب».