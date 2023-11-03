إشادات بأداء محمود ياسين جونيور في حكاية عيشها بفرحة: «صدقناك جدا يا جلجل»

إشادات عديدة نالها الفنان محمود ياسين جونيور، بدوره في حكاية عيشها بفرحة، بطولة هبة مجدي وهاني عادل، التي جرى عرضها على قناة ON.

إشادات الجمهور بمحمود ياسين جونيور

وشارك محمود ياسين جونيور عبر حسابه على «إنستجرام»، البوسترات الدعائية لحكاية عيشها بفرحة، معلقا: «النهارده الحلقة الأخيرة من قصة عيشها بفرحة، يا رب تكون عجبتكم، ودور جلال تكونوا حبيتوه».

وجاءت تعليقات الجمهور: «ألف مبروك يا محمود، كنت ممتاز في انفعالاتك وصدقناك جدا، ربنا يوفقك دايما»، و«محمود حاجة تفرح بيمثل طبيعي جدا، والواحد بيفرح لما يشوفه، ربنا يوفقه»، و«الأهم من كل ده إنه متربي ومحترم، كل اللي بيشوفه في الحقيقة بيشهد بكده»، و«رائع جدا العمل ككل والقصة وأنت كممثل طبيعي كده من غير تكلف، أتمنى لك التوفيق دائما»، و«أنت ممثل جميل وروحك حلوة وعندك قبول، أنا أول مرة أشوفك بس بجد ما شاء الله عليك، ربنا يوفقك يا جلجل».

حكاية عيشها بفرحة

حكاية «عيشها بفرحة» تعرض من مسلسل «55 قصة حب»، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج ألبير مكرم، من بطولة هبة مجدي، هاني عادل، رانيا منصور، حسن أبو الروس، محمود ياسين ونور إيهاب.