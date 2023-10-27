محمود ياسين التهامي يحيي الليلة الختامية لمولد إبراهيم الدسوقي بكفر الشيخ

أشعل الشيخ محمود ياسين التهامي، نقيب المنشدين، الاحتفال بالليلة الختامية لمولد سيدي إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، بعدد من الابتهالات المختارة، وسط حضور الآلاف من مُريدي وأتباع الطرق الصوفية، ومُحبي آل البيت.

توافد الزوار لإحياء الليلة الختامية

وتوافد الزوار من جميع محافظات الجمهورية وبعض الدول العربية والإسلامية لإحياء الليلة الختامية لمولد سيدي إبراهيم الدسوقي، والتي يحييها الشيخ محمود التهامي.

ختام الاحتفالات اليوم الجمعة

ويختتم الآلاف من أتباع الطرق الصوفية احتفالاتهم اليوم الجمعة، بعدما استمرت أسبوعاً قام خلاله الزائرون من جميع أنحاء الجمهورية وبعض الدول العربية والإسلامية بالتوافد على مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي، لزيارته، والاحتفال بذكري مولده.

مولد الدسوقي يعود بكامل قوته

وكان الاحتفال بمولد إبراهيم الدسوقي توقف لمدة 3 سنوات بسبب جائحة كورونا، وعاد هذا العام بقوة وسط اشتياق من رواد ومحبي الدسوقي، للمشاركة فى مولده هذا العام بعد الغياب.

مولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي

يُشار إلى أنّ الاحتفال بمولد سيدي إبراهيم الدسوقي بدأ يوم الجمعة الماضي 20 أكتوبر، وينتهي اليوم الجمعة 27 أكتوبر، حيث يُعد من أكبر الاحتفالات الدينية في مصر، ويحتفل به أكثر من 77 طريقة صوفية، كما يزوره أكثر من 2 مليون زائر من مُختلف أنحاء الجمهورية، وبعض الدول العربية والإسلامية وبعض الدول الأوروبية.