رئيس جامعة المنصورة الجديدة: استراتيجية التعليم الجديدة تنقلنا للجيل الرابع

قال الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنصورة الجديدة، إن الاستراتيجية الوطنية للتعليم سبقتها دراسة معمقة لسوق العمل واحتياجاته، وكان هناك هدف لنقل جامعات الجيل الأول والثانى والثالث لجامعات الجيل الرابع.

الاستراتيجية الوطنية

وأضاف رئيس جامعة المنصورة الجديدة، أن الاستراتيجية الوطنية للتعليم هدفها أن ننتقل بالخريج من مجرد التعليم وإجراء البحث العلمى ذي المردود والقيمة فقط، إلى يكون مبدعا وقادرا على التعلم مدى الحياة، ويستطيع أن يطور نفسه ليواكب مع أي تغير يطرأ على سوق العمل .

جامعة المنصورة الجديدة

وأوضح رئيس جامعة المنصورة الجديدة أن الاستراتيجية الوطنية للتعليم تتميز بالتكامل والتنوع بين كل أشكال التعليم الحكومى والخاص.

تصنيف شنغهاي للتخصصات العلمية

وقد أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ظهور نتائج تقرير تصنيف شنغهاي للتخصصات العلمية لعام 2023، حيث تم إدراج 28 جامعة مصرية في هذا التصنيف، والذي يشمل ترتيب أفضل 5000 جامعة على مستوى العالم، وشهد هذا التصنيف ظهور الجامعات المصرية في 5 تخصصات أساسية، وهي العلوم الطبيعية، والعلوم الحياتية، والعلوم الطبية، والعلوم الهندسية، والعلوم الاجتماعية، وتخصصاتها الفرعية المختلفة.