رئيس جامعة المنصورة الجديدة يتفقد إنشاءات الحرم الجامعي

تفقد الدكتور معوض محمد الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، رافقه عبد الله جاد أمين عام الجامعة، والدكتورة ناهد العناني عميد كلية الصيدلة، والدكتورة إيمان سعيد مدير برنامج فارم دي، الحرم الجامعي ومعامل الكليات والإنشاءات الجديدة.

جولة تفقدية داخل حرم جامعة المنصورة الجديدة

وقال الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، إنه تم عمل جولة تفقدية داخل الحرم الجامعي ومتابعة مدى انتظام المحاضرات والمعامل داخل الجامعة، موضحا أن جميع التجهيزات بالمعامل متطورة وفقًا لأحدث التكنولوجيات، من خلال تجهيزها بأحدث الأجهزة التقنية، التي تتميز بالتفرد وتحقيق متطلبات الجودة العالمية على مستوى الجامعات المصرية، مشيرًا إلى حرص الجامعة على تطبيق أحدث الوسائل التكنولوجية في التعليم، لتقديم خدمات متميزة ومتطورة قادرة على تخريج أجيال قادرة على مواجهة احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

المتابعة اليومية للإنشاءات الجديدة

كما تفقد «الخولي» انتظام سير العملية التعليمية، وكذلك قاعات المحاضرات والمعامل الدراسية، والتأكيد على اتباع كافة معايير السلامة والأمان والحماية المدنية، لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب، موجهًا بتذليل أي مشكلات أو عقبات قد تواجه الطلاب والاطمئنان على الأعمال الإنشائية للكليات الجديدة، مؤكدا ضرورة المتابعة اليومية للإنشاءات الجديدة على مستوى الجامعة، سواء كانت في مرحلة الاستكمال والتشطيب، أو في مراحل الإنشاءات الجديدة، ومتابعة الالتزام بالبرنامج الزمني، وجودة التنفيذ والتشطيبات النهائية والتجهيزات اللازمة للمنشآت الجديدة، طبقاً للمواصفات المعتمدة.