مجلس جامعة المنصورة الجديدة يصدر ضوابط تنفيذ الأنشطة الطلابية

أعلنت جامعة المنصورة الجديدة، انعقاد مجلس الجامعة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور معوض محمد الخولي رئيس الجامعة، وحضور أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات ومديري البرامج العلمية، من أجل إصدار ضوابط تنفيذ الأنشطة الطلابية.

قرارت مجلس المنصورة الجديدة

أوضحت جامعة المنصورة الجديدة في بيان، أنه جري تصديق المجلس على موضوعات وقرارات الجلسة السابعة، وأحيط المجلس علما، بضوابط تنفيذ الأنشطة الطلابية بكليات جامعة المنصورة الجديدة 2023-2024. ومنها:

- عرض تقرير منصة مصادر التعلم ماجروهيل Mcgraw Hill.

- عرض تقرير نظام معلومات الطلاب SIS.

- عرض تقرير نظام بنوك الأسئلة الإلكترونية Q Banks.

- عرض تقرير البنية التحتية التكنولوجية IT.

- عرض تقرير النشر العلمي بجامعة المنصورة الجديدة Publication Report.

- عرض تقرير عن البنية التحتية لجامعة المنصورة الجديدة.

- متابعة التكليفات حتى تاريخ الانعقاد.

- الانتهاء من مذكرة وقف القيد للطلاب المقيدين في برامج الجامعة للعام الجامعي 2023-2024 .

- اعتماد ضوابط قبول الطلاب المحولين من روسيا والسودان وأوكرانيا بالجامعة.

- تشكيل لجان المراجعة وإنشاء الاختبارات لبنوك الأسئلة الإلكترونية لمقررات برامج الجامعة للعام 2023-2024.

- تجديد موعد امتحان الطلاب الذين تخلفوا عن أداء امتحان تحديد مستوى اللغة الإنجليزية بكل كليات الجامعة للعام 2023-2024.

- تشكيل منسقي الأنشطة الطلابية بكليات الجامعة للعام الجامعي 2023-2024.

- تعيين منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة للعام الجامعي 2023-2024.

مقترح جدول امتحان منتصف الفصل الأول

- عرض إحصاء نهائي للطلاب المستجدين والمحولين والوافدين والشهادات المعادلة المقبولين بالجامعة في العام الجامعي 2023-2024

- مقترح جدول امتحان منتصف الفصل الأول خريف 2023.

- لائحة النشر العلمي لمنتسبي الجامعة، ولائحة استخدام المعمل المركزي بجامعة المنصورة الجديدة.

- تحديد موعد امتحان مقرري اللغة الإنجليزية (E0 & E1).

- خطة تنفيذ تدريب وامتحانات التحول الرقمي للطلاب المستجدين أيضًا الطلاب القدامى الذين لم يجتازوا الاختبارات المؤهلة للحصول على شهادة التحول الرقمي.

- صلاحيات نظام معلومات الطلاب SIS، وتشكيل فريق تحديث الخطة الاستراتيجية لجامعة المنصورة الجديدة 2023.

- اللائحة الإدارية للمكتبة المركزية بالجامعة 2023-2024.