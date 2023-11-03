«القاهرة الإخبارية»: تعرض 19 موقعا إسرائيليا للقصف في وقت واحد

أعلن حزب الله اللبناني، أنه بالتزامن مع الهجوم الذي شنه الحزب بالمسيّرات على ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، هاجم في وقت واحد 19 موقعًا ونقطة عسكرية إسرائيلية بالصواريخ الموجهة والقذائف المدفعية والأسلحة المباشرة وحققوا فيها إصابات مباشرة، وفقا للقاهرة الإخبارية.

وأضاف حزب الله في بيان صادر عنه، أن المواقع والنقاط المستهدفة هي المرج/ المالكية / جل الدير/ رأس الناقورة البحري/ خربة زرعيت/ الضهيرة.

وذكر أن النقاط هي 12/13/14/16 بين الموقع البحري وجل العلام، 59 مقابل موقع الضهيرة، 62/67 مقابل حدب البستان، 89/90/91 بين مرتفع أبو دجاج وخربة زرعيت، و394/395/396 مقابل بلدة هونين المحتلة.