سيرين عبدالنور ردا على مخاوف الحرب: «بحبك يا لبنان»

نشرت الفنانة اللبنانية، سيرين عبدالنور، منشورا عبر صفحتها الرسمية بموقع «إنستجرام» حبا في بلدها لبنان، وذلك بعد تداعيات الفترة الأخيرة حول إمكانية دخول لبنان الحرب بين فلسطين والكيان الصهيوني.

سيرين عبد النور: بحبك من شمالك لجنوبك

وضعت سيرين صورة لـ لبنان وعلقت عليها بجزء من أغنية الفنانة الكبيرة فيروز وعلقت عليها قائلة: «بحبك يا لبنان يا وطني بحبك الله يحميك من شمالك لجنوبك».

سيرين عبدالنور: بحب بلدي

كانت الفنانة سيرين عبد النور، أشادت بأغنية «من أول دقيقة»، التي طرحتها الفنانة إليسا، برفقة الفنان المغربي سعد لمجرد عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

ونشرت سيرين عبد النور صورة لإليسا وسعد لمجرد من كواليس الأغنية، وعلقت عليها قائلة: «ولك دخل صوتك وإحساسك ومن أول دقيقة الغنية بتفوت على القلب متلك تمامًا».