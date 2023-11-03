صفاء سلطان: اليوم كلنا فلسطينيون.. وجع واحد ودم واحد

أعربت الفنانة صفاء سلطان، عبر حسابها على «إنستجرام»، عن تضامنها مع أهالي غزة، بعد اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتتالية عليهم.

وكتبت صفاء سلطان: «اليوم لا جنسية لأحد، اليوم كلنا فلسطينيون، وجع واحد ودم واحد ورب واحد، ولا مزايدة ولا فتنة، أنا صفاء ابنة سمير ابن جنين ابنة الأردن وسوريا وفلسطين، ابنة بلاد الشام، أفتخر بعروبتي وانتمائي لأوطاني، وغيرتي علي ديني وبلادي العربية والمسلمة».

أضافت صفاء سلطان: «عاشت بلادي بسلام وعاشت فلسطين حرة وعاصمتها القدس».

صفاء سلطان تدعم فلسطين

وتحرص صفاء سلطان، بشكل يومي، على دعم فلسطين عبر حسابها، وكتبت أمس: «بأيدين رجالك يا فلسطين رح تتحرري وتتعمري ورح نجيكي مدينة مدينة ونصلي بالأقصى ونزور كنيسة القيامة وريحتك مسك من دم شهدائنا الأبطال، الله يكون معك يا بلد كل إنسان شريف وعنده كرامة وعزة نفس، غزة العزة، عائدون منتصرون، باقون طالما بقي الزيتون».