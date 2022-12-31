صفاء سلطان ترثي والدها في وداع 2022

رثت الفنانة صفاء سلطان، والدها بكلمات مؤثرة عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.

وكتبت صفاء سلطان قائلة: «اتعودت بكل بداية سنة جديدة استنى تصير الساعة 12 لبوس أيد أمي وعايدها بعيد ميلادها ورأس السنة، واتصل ببابا وأقوله كل عام وأنت بخير يا أحلى حج، يا أحلى أبو صفاء بالكون، ورده علي كان دائماً الله يرضى عليكي، وعلى إخواتك، انحرمت رضاك يا بابا، والله يديم علي رضى أمي نوارة حياتي.. هالسنه غير.. صعبة كتير.. اتأخرت قول شكراً لكل حدا عزاني بوفاة والدي الله يرحمه، بس اعذروني لأني لحد هاللحظه ما عم استوعب اني خسرت بابا رفيقي وحبيبي الأول والأخير وعم بمرق بظرف صحي صعب شوي بس الحمدلله برضى امي الله يخليلي اياها ورضى والدي يلي يارب يرافقني طول عمري اتحسنت صحتي وشفيت تماماً من اوجاعي كل الشكر والاحترام والحب لأطبائي يلي ساعدوني كتير».

وأضافت صفاء سلطان: «شكرا لرفقاتي وأصدقائي يلي ساندوني.. شكراً لأخواتي سندي.. شكرا لبنتي يلي هي كل حياتي.. شكراً لعيلتي عزوتي.. شكراً لكل وسائل الاعلام والصحافه يلي تابعوا اخباري.. شكراً لزملائي الفنانين يلي عزوني وساندوني.. شكراً للفانز يلي وقفوا وقفة أهل معي.. عام سعيد والله لا يفجعكم ولايوجعلكم قلب على غالي.. بحبكم كتير».