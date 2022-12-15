نجوم الفن يواسون صفاء سلطان بعد وفاة والدها

حرص عدد من نجوم الفن في الوطن العربي على مواساة الفنانة الأردنية صفاء سلطان بعد وفاة والدها الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، وتحولت صفحاتهم على السوشيال ميديا إلى دفرت عزاء.

مواساة نجوم الفن لصفاء سلطان

قالت سولاف فواخرجي: الرحمة لروحه حبيبتي والله يصبركم ويعينكم، وعلق أحمد زاهر: ربنا يرحمه ويغفرله ويدخله فسيح جناته شدي حيلك يا صفاء ياحبيبتي إنا لله وإنا إليه راجعون.

وقالت ديانا كرازون: إنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا يرحمه ويغفرله العمر الك الله يصبر قلبك، أما جومانا مراد علقت قائلة: حبيبتي البقاء لله وإنا لله وإنا إليه راجعون ربنا يرحمه ويغفرله ويجعل مثواه الجنة ويصبر قلبك، وعلقت كلا من منه فضالي وإيمان العاصي: الله يصبر قلبك حبيبتي ويرحمه برحمته.

وفاة والد صفاء سلطان

وأعلنت صفاء سلطان صباح اليوم عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام وفاة والدها قائلة: اللهم اغفر لوالدي، واعف عن سيئاته وأرحمه برحمتك، وأكرم مثواه وأحسن نزله، ونقّه من الخطايا والذنوب. اللهم لقد أصبح أبي في أشد الحاجة لرحمتك، وأنت الغنى عن عذابه، فاشمله برحمتك وقهِ عذابك. اللهم إن أبي قد بات في ذمتك، وأصبح الآن في حبل جوارك، فنجّه من فتنة القبر، وقهِ من عذاب جهنم، واجعله من أهل الجنة والرحمة.

واختتمت: انتقل والدي وحبيبي وصديقي الوحيد إلى رحمة الله تعالى.. حسبي الله ونعم الوكيل.