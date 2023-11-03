مراسل فلسطيني يخلع الدرع الواقي على الهواء بعد استشهاد أبو حطب: ما عادت تحمينا

«هذه الدروع مجرد شعارات نرتديها، نحن هنا ضحايا على الهواء مباشرة، نفقد واحدا تلو الآخر بلا ثمن، ننتظر الدور واحدا تلو الآخر»، بهذه الكلمات المؤثرة نعى مراسل تليفزيون فلسطين سلمان البشير، زميله محمد أبو حطب، الذي استشهد مساء أمس، على أيدي جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد نصف ساعة من تغطيته لأحداث غزة على الهواء مباشرة.

لم يستطع «سلمان» أن يتمالك أعصابه، ليخلغ الدرع الواقي المخصص للصحفيين على الهواء مباشرة، بعد تلقيه خبر استشهاد محمد أبو حطب، إذ وجه رسالة للعالم والدموع تتساقط من عينيه قائلا: «هنا من نصف ساعة فقط كان الزميل محمد أبو حطب في نفس المكان، قبل أن يستشهد هو زوجته، ويصاب الكثير من عائلته»، لتدخل مذيعة القناة من داخل الاستوديو، في نوبة من البكاء والانهيار، جراء الصدمة التي سيطرت على الجميع.

استشهاد محمد أبو حطب

استشهد مساء أمس، الصحفي محمد أبو حطب، بعد نصف ساعة من إنهاء تغطيته للأحداث في غزة على الهواء مباشرة، خلال نشره الساعة التاسعة مساء على تليفزيون فلسطين، وتوجه بعد انتهاء عمله إلى منزله من أجل الاطمئنان على عائلته، لكن قوات الاحتلال الإسرئيلي، استهدفت منزله بالكامل أثناء تواجده به.

رسالة محمد أبو حطب

رسالة مؤثرة وجهها أبو حطب، قبل استشهاده بدقائق قليلة على الهواء مباشرة أثناء تغطيته للأحداث من أمام مستشفى ناصر الطبي في خان يونس، واصفا الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، قائلا: «نحن نرى كل هذه المشاهد المؤلمة التي تدمي قلوب أبناء شعبنا ولا زال الجرح ينزف ولا زال الاحتلال الإسرائيلي يتواصل حتى هذه اللحظة».

واستكمل الشهيد محمد أبو حطب: «لا زال البكاء والأنين في كل زاوية وفي كل بيت ينظر إلى هذه المشاهد أو يصاب بهذه المشاهد، هناك فعلا آلام كبيرة شكلها العدوان على المحافظات الجنوبية، هذه الآلام والوضع القاسي تهز الجبال عندما نرى أطفالنا ونرى النساء تحت الأنقاض، مشهد مؤلم بالفعل ولا زال يتواصل هذا العدوان».