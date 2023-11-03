محلل سياسي: تدمير البنية التحتية لغزة يهدد الوجود الفلسطيني بالقطاع

قال الدكتور منذر الحوارات، المحلل السياسي الأردني وعضو مجلس إدارة جمعية الشؤون الدولية بعمان، إنَّ البنية التحتية لغزة تضررت بشدة وتتآكل من استمرار حرب غزة منذ أكثر من 25 يومًا، وهناك قصد بتدميرها بشكلٍ ممنهج بسبب القصف المتواصل.

تضرر حياة المدنيين بسبب تدمير البنية التحتية في غزة

وأضاف «الحوارات»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، الإعلاميين محمد عبده وجومانة ماهر، والمُذاع على شاشتي «القناة الأولى» و«الفضائية المصرية»، أنَّ تدمير البنية التحتية في غزة كان له تأثير كبير على حياة المواطنين بالقطاع، ما يُشكل تهديدًا على استمرارية وجودهم بالمكان وهو ما يريده الاحتلال الإسرائيلي.

الحصار البري لتطويق غزة

وتابع المحلل السياسي الأردني، بأنَّ الحصار البري لتطويق غزة الهدف منه أن يغادر الفلسطينيون منازلهم، خاصةً أنه صاحبه قصف جوي عنيف مقصود وغير مسبوق، وهو ما يُعد بمثابة جرائم حرب ضد الإنسانية وإبادة جماعية، محاولة منه لرد هزيمته العسكرية يوم 7 أكتوبر لذلك يضرب بلا رحمة أو هوادة في المدنيين العُزل.