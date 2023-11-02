القطاع الطبي في غزة على حافة الانهيار.. قصف مستمر وانقطاع كهرباء

صدمات متتالية يواجهها القطاع الطبي الفلسطيني، في ظل تكدس المصابين جراء القصف المستمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، إذ وصل عدد الجرحى إلى أكثر من 20 ألف شخص لا يزالون داخل القطاع، بعد إخراج الدفعة الأولى إلى مصر وفقا لـ«أطباء بلا حدود».

لم تكن أعداد الجرحى الكبير العائق الوحيد أمام القطاع الطبي الفلسطيني، إذ تعرضت العديد من المستشفيات للقصف والعدوان الإسرائيلي خلال الفترة الماضية، بجانب أزمات مثل انقطاع الكهرباء.

قصف مستشفى المعمداني

في 17 أكتوبر الماضي، قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي المستشفى الأهلي العربي «المعمداني» في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، وأصاب القصف ساحة المستشفى التي كان فيها العشرات من الجرحى، فضلًا عن مئات النازحين المدنيين، وأغلبهم من النساء والأطفال.

قصف محيط المستشفى الإندونسي وانقطاع الكهرباء عنها

وشهد محيط المستشفى الإندونيسي شمال غزة، قصف من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأعلن الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، أشرف القدرة، توقف المولد الرئيسي في المستشفى الإندونيسي، واضطر المستشفى العمل بخطة استثنائية من خلال تشغيل المولد الثانوي، ما تسبب بتوقف العديد من الأنظمة في أقسام المستشفى وتوقف محطة الأكسجين الوحيدة في المستشفى، وتوقف عمل ثلاجات حفظ الموتى.

قصف المستشفى الوحيد لعلاج السرطان

استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي محيط مستشفى السرطان الوحيد في غزة، ما أدى إلى تحطيم أجزاء كبيرة من المبنى وحالة من الهلع أصابت مرضى السرطان والطواقم الطبية

استهداف محيط مستشفى القدس

استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي محيط مستشفى القدس بحي تل الهوى في قطاع غزة، بغارات عنيفة وضخمة، وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تستهدف المؤسسات الطبية.