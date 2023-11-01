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اندلاع حريق بمستشفى العيون غرب غزة بعد قصف إسرائيلي بقنابل حرارية

كتب:

شريف سليمان وعمرو حسني
07:59 م | الأربعاء 01 نوفمبر 2023
الوضع في فلسطين

الوضع في فلسطين

كشفت تقارير إعلامية فلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، عن اندلاع حريق بمستشفى العيون في حي النصر، غرب غزة، عقب إطلاق قوات الاحتلال قنابل حرارية، وفقاً لما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية» قبل قليل.

استهداف مستمر للمستشفيات

وفي وقت سابق، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني الوحيد لمرضى السرطان في قطاع غزة للمرة الثانية، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالغة بالمستشفى، وتعطل بعض أنظمة العمل الكهروميكانيكية، وتعريض حياة المرضى والطواقم للخطر.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، قبل قليل، ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان متواصل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ25 على التوالي، منذ 7 أكتوبر الماضي، إلى ما يزيد على 8795 شهيداً.

مصر تستقبل الجرحى الفلسطينيين

على صعيد آخر، استقبلت مصر عدداً من الجرحي الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، بعد فتح معبر رفح البري، تمهيداً لنقلهم إلى عدد من المستشفيات في الشيخ زويد والعريش، للحصول على العلاج اللازم.

تجدر الإشارة إلى أن الدفعة الأولى من الجرحى والمرضى الفلسطينيين، الذين استقبلتهم مصر من قطاع غزة، اليوم الأربعاء، بلغت نحو 80 مصاباً وجريحاً، وسط انتشار مكثف لسيارات الإسعاف، لاستقبال الجرحى الفلسطينيين.

وهناك أكثر من 40 سيارة إسعاف تقف أمام معبر رفح لاستقبال الجرحى والمصابين، فيما تستعد مستشفيات الشيخ زويد والعريش لاستقبال المصابين الفلسطينيين من قطاع غزة، مع تواصل الجهود المصرية لتهدئة الأوضاع في قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان سابق، أن 70 مصاباً، من أصل 80، سيخرجون من غزة للعلاج في المستشفيات المصرية، بسبب استشهاد بعضهم، ومعالجة آخرين.

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