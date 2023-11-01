«أونروا»: استمرار قصف الاحتلال الإسرائيلي على المناطق السكنية في غزة «صادم»

وصفت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، اليوم الأربعاء، القصف المتواصل، الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على المناطق السكنية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، بأنه «صادم».

كارثة إنسانية في غزة

وذكرت الوكالة الأممية، عبر موقع «إكس»، تويتر سابقاً، أن «حجم الدمار غير مسبوق، وأن الكارثة الإنسانية التي تتكشف أمامنا، لا يمكن احتمالها»، وذلك حسبما ذكرت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

نداءات لتنفيذ وقف إطلاق النار

وجددت وكالة «أونروا» نداءها لتنفيذ وقف إطلاق النار فوراً لأغراض إنسانية، وقالت إنه يمثل حياة أو موت لملايين الفلسطينيين.