«أونروا»: الوضع في غزة كارثي والمستشفيات تعاني نقص الوقود

قال عدنان أبوحسنة، المتحدث باسم «الأونروا»، إنّ الوضع في قطاع غزة كارثي، وهناك مأساة إنسانية وعشرات البيوت والبنى التحتية والشوارع مدمّرة، إضافة إلى تدمير القطاع الصحي، الذي أصبح غير قادرٍ، على علاج عددٍ كبير من الجرحى.

«أبو حسنة»: الوقود المتوفر لا يكفي للعمل المستشفيات أكثر من يومين

وأضاف أبوحسنة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، أنّ الوقود المتوفر لا يكفي لعمل المستشفيات و«الأونروا» منذ أكثر من يومين تُزَوَّد بوقود المخابز وغيرها من المنشآت، أصبحت فلسطين في مصيبة كبيرة، فـ«الأونروا» لن تكون قادرة على إدخال المساعدات، بسبب عدم وفرة الوقود.

«أبو حسنة»: لن يكون هناك إمكانيات لعلاج المرضى

وتابع «أبو حسنة» لن يكون هناك إمكانات للعلاج، أو استقبال المرضى، إذ تقام العمليات بدون تخدير، وعلى أضواء الشموع، بسبب قلة توافر الوقود، وهذا يعني فشل القطاع الصحي بالكامل في قطاع غزة.