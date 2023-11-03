برنامج «مانشيت»: الحرب في غزة تؤثر على الاقتصاد العالمي

عرض برنامج مانشيت الذي يقدمه الإعلامي جابرالقرموطي تقريرًا تحت عنوان «حرب غزة تهدد اقتصاد العالم».

جائحة كورونا

وقال التقرير إن العالم ما لبث أن يلتقط أنفاسه من جائحة كورونا وحرب أوكرانيا، إلا وجاءت حرب غزة لتضرب اقتصاد العالم من جديد، وتهدد بارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وارتفاع معدلات التضخم.

الصراع بين حماس وإسرائيل

وتطرق التقرير إلى التخوف من تحول الصراع بين حماس وإسرائيل إلى صراع في المنطقة يلقى بظلاله على الاقتصاد العالمى، حيث قفزت أسعار النفط لأكثر من 4 دولارات للبرميل الواحد، حيث تمثل منطقة الشرق الأوسط ثلث الإنتاج العالمى من النفط، وإذا تحول إلى صراع عالمى فإن خمس الامدادات على مستوى العالم سيتوقف من النفط والغاز، وكان من الآثار المباشرة تعليق الإنتاج في حقل تمار للغاز، وكان سببا في ارتفاع أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية، وهو ما أربك الأسواق الأوروبية في وقت حرمت فيه من إمدادات الغاز الروسية.