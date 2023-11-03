محافظة كفر الشيخ تقرر إلغاء الاحتفالات بعيدها القومي تضامنا مع الفلسطينيين

قرّرت محافظة كفر الشيخ اقتصار الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة بمدينة برج البرلس، على وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء معركة البرلس البحرية فقط، غدا السبت 4 نوفمبر، دون أي مظاهر أخرى للاحتفالات، نظرا للأحداث الجارية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتماشيا مع توجهات الدولة.

النصب التذكاري لشهداء معركة البرلس

وقالت المحافظة في بيان لها، «نظرا للأحداث الجارية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتماشياً مع توجهات الدولة تقرر اقتصار الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة بمدينة برج البرلس فقط على وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء معركة البرلس البحرية يوم السبت 4 نوفمبر، دون أي مظاهر أخرى للاحتفالات».

العيد القومي لمحافظة كفر الشيخ

واعتادت محافظة كفر الشيخ الاحتفال بالعيد القومي «ذكرى انتصارات معركة البرلس البحرية التي وقعت على شاطئ البحر المتوسط في عام 1954»، وهو يُعد من أهم وأقوى المناسبات الخاصة بالمحافظة إحياءً لهذه الذكرى، واستعادة الأمجاد، لتعريف وتعليم الأجيال الجديدة من الشباب بمعنى البطولة، وغرس الانتماء وحُب الوطن.