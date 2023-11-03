وظائف البنك الأهلي 2023 لحديثي التخرج.. اعرف الشروط وخطوات التقديم

في الكثير من الأحيان، يحرص الشباب على الالتحاق بكليات التجارة وما يعادلها من شهادات ومؤهلات دراسية، حتى يتمكنوا من العمل في البنوك المختلفة والقطاع المصرفي، الأمر الذي يجعل عددا من البنوك يحرصون على توفير فرص عمل للشباب تكون مناسبة لمؤهلاتهم واحتياجاتهم المادية.

وكثيرا ما يعاني حديثو التخرج من تمكنهم من الحصول على وظائف، ليعلن البنك الأهلي المصري عن وظائف البنك الأهلي 2023 لحديثي التخرج عبر الموقع الرسمي الخاص به.

وأوضح البنك الأهلي المصري في إعلانه التوظيفي عن التفاصيل الكاملة الخاصة بوظائف حديثي التخرج، ونوضح من خلال هذا التقرير، الشروط المطلوبة وكيفية التقديم في وظائف البنك الأهلي 2023، وفق ما أعلنه البنك، كالتالي:

شروط وظائف البنك الأهلي 2023 لحديثي التخرج

- يجب أن يكون الشخص المتقدم لـ وظائف البنك الأهلي 2023 حاصل على تقدير عام تراكمي جيد أو أعلى.

- ألا يزيد عمر المتقدم للوظائف عن 28 عاما في وقت الموافقة على تعيينه في البنك.

- لابد للمتقدم للوظائف أن يكون من الشباب من حديثي التخرج.

- لابد من حصول المتقدم للوظائف على مؤهل عالي من إحدى الجامعات أو الكليات أو الأكاديميات المعتمدة.

- وظائف حديثي التخرج في البنك الأهلي المصري تكون متاحة لخريجي سنوات 2019 أو 2020 أو 2021 أو 2022 فقط لا غير.

- ألا يكون لديه أقارب من الدرجة الأولى حتى الدرجة الثالثة في فروع البنك الأهلي المصري.

- ويشترط الراغب في الحصول على الوظيفة أن يكون مقيم في محل الإقامة الموجود في الرقم القومي.

- أن يكون المتقدم لوظائف حديثي التخرج من خريجي كليات التجارة، إدارة أعمال، اقتصاد وعلوم سياسية وتكنولوجيا المعلومات.

خطوات التقديم في وظائف البنك الأهلي 2023 لحديثي التخرج

وتتمثل خطوات التقديم في وظائف البنك الأهلي 2023 لحديثي التخرج في خطوات بسيطة، تتمثل في الآتي:

- الدخول على الموقع الرسمي الخاص بالبنك الأهلي المصري من خلال متصفح البحث جوجل.

- ثم يختار الراغب في التقديم للوظائف الأيقونة الخاصة بالوظائف الموجودة أعلى الصفحة.

- وبعدها يقوم بملء الاستمارة الخاصة يطلب التوظيف بجميع البيانات المطلوبة لتسجيل الطلب.