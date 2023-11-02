وظائف بهيئة أبنية المحاكم والشهر العقاري.. مطلوب تخصصات عديدة

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية، عن توافر فرص عمل بالهيئة العامة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، وتشمل حزمة من التخصصات من الفنيين والباحثين والمهندسين، بنظام التعاقد ويستمر التقديم لها حتى يوم 15-11-2023.

وظائف هيئة أبنية المحاكم والشهر العقاري

وتستعرض «الوطن» تفاصيل وظائف الهيئة العامة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، من حيث التخصصات المطلوبة وشروط الوظائف وكيفية التقديم.

الوظائف المطلوبة

وجاءت الوظائف المطلوبة على النحو التالي:

- خفير حراسة ضمن وظائف الخدمات المعاونة

- حرفى «سائق».

- باحث حسابات.

- باحث حاسب آلي.

- مهندس صيانة.

- مهندس متابعة تنفيذ مشروعات.

شروط التقدم لوظائف أبنية المحاكم والشهر العقاري

ويشترط في المتقدمين لوظائف أبنية المحاكم والشهر العقاري توافر الآتي:

- أن يكون مصري الجنسية.

- ألا يزيد السن عن 40 سنة من تاريخ نشر الإعلان.

- أن يكون محمود السير وحسن السمعة.

- أن يكونأدى الخدمة العسكرية بدرجة أخلاق قدوة حسنة أو أعفى منها.

- أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية.

- لجتياز الاختبارات المقررة والمقابلات والكشف الطبي.

- إرفاق كارنية القيد بنقابة المهندسين، للمتقدمين لوظائف المهندسين.

- أن يكون المتقدم من بين أبناء محافظة القاهرة

المستندات المطلوبة لوظائف أبنية المحاكم والشهر العقاري

وجاءت المستندات المطلوبة لوظائف أبنية المحاكم والشهر العقاري على النحو التالي:

- طلب تعاقد وفقاً لأحكام القرار الوزارى رقم 125 لسنة 2017.

- صورة شخصية حديثة.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- صحيفة الحالة الجنائية سارية موجهة للهيئة العامة لصندوق أبنية المحاكم بوزارة العدل.

ـ صورة من المؤهل الدراسي.

ـ الموقف من الخدمة العسكرية.

- تقديم شهادة إجتياز إختبار القيادة العلمى من مركز القيادة المؤمنة للمتقدمين لوظيفة السائقين.

- شهادة خبرة للمتقدمين في وظيفة باحث حسابات.

كيفية التقدم لوظائف أبنية المحاكم والشهر العقاري

يمكن للراغبين ممن تنطبق عليهم الشروط التقدم لوظائف أبنية المحاكم والشهر العقاري، عن طريق تقدم طلبات التعيين باسم المستشار مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لأبنية دور المحاكم والشهر العقارى، ويتم تلقي الطلبات والأوراق المطلوبة بصيغة ملف PDF وذلك عن طريق البريد الإلكترونى elheyacourts@jp.gov.eg.