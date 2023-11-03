إزالة التعديات على الأراضي الزراعية في الظهير الريفي للمنتزه بالإسكندرية

شن حي المنتزه أول بالإسكندرية، برئاسة اللواء محمد عبدالله سحلول، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، في إطار توجيهات وزير التنمية المحلية بعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي للتعديات، ووفقا لتكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.

إزالة التعديات وتمهيد الطريق

وقال رئيس حي المنتزه أول، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه تنفيذا لهذه التوجيهات قامت إدارة التنمية الريفية بقيادة خالد سليمان، بالتعاون مع الحملة الميكانيكية للحي بقيادة محمد حسنين، بإزالة 4 متغيرات مكانية عبارة عن أبنية مخالفة وأسوار متعدية على الأراضي الزراعية، وذلك بحوض خطاب وحوض نصر بالظهير الريفي لحي المنتزه بالإسكندرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأوضح أنه أثناء الحملة تم تسوية وتمهيد الطرق الوعرة داخل الكتل السكانية بالظهير الريفي للحي، ووضع طبقة ردم بالطرق الجانبية بعزبة إيريس بطول 100 متر.

تحذير للمخالفين

وأكد رئيس الحي استمرار الحملات اليومية للعمل على منع وإزالة المخالفات والتعديات في مهدها، وسيتم تطبيق القانون وفرض هيبة الدولة بكل حزم، وعلى المواطنين التوجه إلى الجهات المختصة والمراكز النموذجية للحصول على التراخيص اللازمة لأعمال البناء وعدم التعدي على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية لأنه لن يتم التهاون مع المخالفين.