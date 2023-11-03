وزير الأوقاف: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب في غزة أبشع جريمة بحق الإنسانية

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، إن ما يحدث في قطاع غزة من دمار وقتل للمدنيين والنساء والأطفال هو أبشع جريمة في حق الإنسانية يشهدها عالمنا المعاصر.

جرائم الإبادة

شدد الوزير على أن العدوان الإسرائيلي على القطاع هو بلا شك أبشع جريمة موثقة ومصورة ربما في تاريخ الإنسانية، لافتا إلى أن جرائم الإبادة التي ترتكب في غزة لن يمحوها الزمن مهما طال أمده.

أضاف: «أوصت وزارة الأوقاف بواجب الدعاء لأهالي غزة خاصة في يوم الجمعة، وذلك في ظل العدوان الذي يشنه جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ نحو شهر، ومن تلك الأدعية: (اللهم في هذه الجمعة المباركة أنزل سكينتك على عبادك المستضعفين في غزة سكينة يهدأ بها روعهم و أمدهم بمدد من عندك تظهر فيه عجائب قدرتك اللهم بفضلك وبالغ قدرتك كن لهم عونا ونصيرا».