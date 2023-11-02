«الأوقاف» تطلق مسابقة دينية لطلاب الثانوية العامة.. وجوائز تصل إلى 3500 جنيه

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية، بالإعلان عن المسابقة الدينية الكبري لطلاب المرحلة الثانوية، في إطار التعاون بين وزارتي الأوقاف والتربية والتعليم والتعليم الفني لنشر الثقافة الدينية بين الطلاب، من خلال كتابة بحث موثق عن أحد الموضوعين التاليين:

- الأمن المجتمعي أساس التنمية المستدامة، في ضوء قراءة كتاب الأمن المجتمعي من إصدارات سلسلة رؤية للفكر المستنير، اكتب بحثا عن أهمية الأمن المجتمعي وأثره على استقرار المجتمعات وتنميتها.

- للإسلام منهج الحماية الأفراد والمجتمعات من الأمراض والانحرافات، في ضوء قراءة كتاب الوقاية من الأمراض والانحرافات، من إصدارات سلسلة رؤية للفكر المستنير، اكتب بحثا عن مليح الإسلام في حماية الفرد والمجتمع.

شروط الاشتراك في المسابقة

-أن يكون الطالب مقيدا للدراسة في إحدى المدارس المصرية.

- صفحات البحث من 20 إلى 25 صفحة مكتوبة بالكمبيوتر على ورق مقاس بهوامش (2.54 سم).

- تكتب النصوص العربية في متن البحث باستخدام الخط Simplified Arabic عادي حجم 14، وحجم 12 إلى الحاشية السفلية، وتنسخ الآيات القرآنية من المصحف الإلكتروني المجمع الملك فهد بحجم 16 بلون عادي غير المسود)، وتكتب النصوص الإنجليزية بالخط Times New Roman عادي حجم 12 في المتن، وحجم 10 في الحاشية السفلية، مع جعل نوع الخط مسود Bold عند كتابة العناوين.

- في الحاشية يذكر اسم المؤلف عنوان الكتاب، ثم المحقق أو المترجم أن وجد اسم الناشر، رقم الطبعة والجزء في حال تكون الكتاب من أكثر من جزء رقم الصفحة، وإذا كان المرجع مقالا في دورية فيذكر اسم المؤلف عنوان المقال اسم الدورية رقم المجلد العدد، مكان النشر، سنة النشر، رقم الصفحة.

- أما الآية القرآنية فيشار إليها في فقط باسم السورة يتبعه نقطنان: ثم رقم الآية.

- يلتزم الباحث بشروط البحث العلمي مع مراعاة المنهج النقدي، ومناقشة وجهات النظر المختلفة.

ـ حول موضوع البحث مع التوثيق العلمي للأراء وفقا للقواعد المتعارف عليها .

- لا يحق للمتقدم أن يتقدم في العام الواحد بأكثر من بحث واحد.

- الموعد النهائي لتقديم الأبحاث للإدارات التعليمية في موعد أقصاه 28 فبراير.

جوائز نقدية في المسابقة

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن وزارة الأوقاف تتقدم بجوائز للمتسابقين الفائزين، كما يلي، الأول 3500 جنيه، والثاني 2500 جنيه، والثالث 1500 جنيه، الرابع 1500 ومن الخامس إلى العاشر 1000 جنيها.