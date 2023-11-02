«الأوقاف»: افتتاح 18 مسجدا بالمحافظات غدا.. اعرف الأماكن

تفتتح مديريات الأوقاف بعدة محافظات غدا 18 مسجدًا ما بين إحلال وتجديد وتطوير، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من شهر يناير 2023 حتى تاريخه 288 مسجدًا منها 217 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 71 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

خريطة المساجد الجديدة بالمحافظات

وتنشر «الوطن» لمتابعيها بإطار خدماتها المتعددة خريطة المساجد الجديدة بالمحافظات وفقا لمديريات الأوقاف كالتالي،

مساجد مديرية أوقاف الفيوم

- مسجد الرحمة بعزبة زايد شعيب بمدينة سنورس 2

-مسجد المنشية ببندر الفيوم

-مسجد الهادي بقرية الشواشنة بمدينة يوسف الصديق

-مسجد الرحمن بنجع السدح بقرية الغرق بمدينة إطسا

مساجد جديدة بمديرية أوقاف أسوان

- مسجد علي زين العابدين بقرية الرغامة البلد بإقليت بمدينة كوم أمبو.

-مسجد الراوي بقرية الغنيمية بمدينة إدفو قبلي

-مسجد الفتاح العليم بقرية الفؤادية بالمنشية الجديدة بمدينة كوم أمبو

مساجد مديرية أوقاف البحيرة

-مسجد عادل صالح بقرية قميحة بمدينة ايتاي البارود

-مسجد الإخلاص بقرية ظاظا بكوم القناطر بمدينة أبو حمص

-مسجد أبو شكل بقرية ظاظا بكوم القناطر بمدينة أبو حمص

-مسجد طلمبات تروجى بسيدي غازي بمدينة كفر الدوار

-مسجد عباد الرحمن بقرية اللوية بمركز المحمودية

مساجد مديرية أوقاف المنيا

-مسجد عزبة جاد الله بعزبة جاد الله بمدينة ملوي

-مسجد الرحمن بقرية الصليبة بمنقطين بمدينة سمالوط

مساجد مديرية أوقاف الجيزة

-مسجد أبو مناع بقرية اتريس بمدينة منشأة القناطر

مساجد مديرية أوقاف سوهاج

- مسجد السلام بنجع الجبل بمركز جهينة بمحافظة سوهاج

مساجد مديرية أوقاف القليوبية

-مسجد جنة الرحمن بشارع أحمد بن طولون بالحي الثاني بمدينة العبور

مساجد مديرية أوقاف الإسكندرية

- مسجد عباد الرحمن بعزبة النشار بأبو مسعود بحي العامرية ثان