«تضامن كفر الشيخ» تنظم ندوة للمقبلين على الزواج في بلطيم ضمن برنامج «مودة»

جاء ذلك بحضور الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، والدكتورة نسمة حليم، منسق برنامج «مودة» بمديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، والدكتورة همت بسيوني، والدكتور سمير شمس الدين، مدربي برنامج «مودة»، وعدد من قيادات المديرية.

إقناع المُقبلين على الزواج بعدم الإفراط في جهاز العروسين

ودارت مناقشات خلال الندوة بين المحاضرين والمُقبلين على الزواج وكان الهدف منها إقناع المُقبلين على الزواج بضرورة عدم الإفراط في جهاز العروسين، وأنّ يكون الجهاز مكونا من الأجهزة والأدوات الفعلية التي يحتاجها العروسان في بداية حياتهما، وعدم التباهي بالزفات والأفراح المبالغ فيها والتي تستنزف الأسر بدون داعي، وتوجيه الأموال المنفقة في أوجه أخرى تفيد العروسين.

وأشارت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، أنّ برنامج «مودة» يستهدف الشباب المُقبلين على الزواج للحد من مشكلة الطلاق في مصر، وذلك من خلال تلافي مشكلات أول سنة زواج من خلال التوعية، والتدريب على كيفية التعامل مع الشريك، بجانب التوعية الصحية والصحة الإنجابية للحفاظ على كيان الأسرة المصرية.

ما هو برنامج «مودة»؟

جدير بالذكر أنّ برنامج «مودة» هو برنامج أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال تدعيم الشباب المُقبل على الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة، وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسري، وفض المنازعات بما يُساهم في خفض معدلات الطلاق.