الكشف على 1480 مواطنا في قافلة طبية مجانية بالبحيرة

نفذت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة في البحيرة، قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي قرية الصالحية بأبو حمص، وتم الكشف خلالها على 1480 مواطنًا مجانا، من خلال 11 عيادة طبية.

قافلة طبية في البحيرة

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي في التخصصات المختلفة «عيادتا الباطنة 327 - عيادتا الأطفال 211 - الجراحة 136 - النساء 92 - تنظيم الأسرة 12 - العظام 205 - الأسنان 77 - جلدية 131 - الأنف والأذن 169».

وتواجد خلال القافلة معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة وسونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

تكثيف القوافل الطبية في البحيرة

جاءت القافلة في إطار خطة الدولة وجهود محافظة البحيرة لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية، وتحت رعاية الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة.