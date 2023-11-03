متحدث الصحة بغزة: لا نملك أي خيارات حال عدم تأمين الوقود للمستشفيات

قال أشرف القدرة، الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، إن مستشفيات القطاع لا تملك أي خيارات في حال عدم تأمين الوقود، مشددًا على أنها تعاني جراء عدم إدخال المواد الطبية للمستشفيات التي باتت معزولة، بحسب قناة «القاهرة الإخبارية».

تحذير من انهيار المنظومة الصحية في غزة

وفي وقت سابق، حذر الدكتور أشرف القدرة الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، من انهيار المنظومة الصحية في القطاع بالكامل، بسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على المستشفيات ومحيطها، لافتاً إلى أن وجود النازحين داخل المستشفيات يعوق الأطقم الطبية ويحد من قدرتهم على تقديم الخدمة بشكل جيد، إذ بلغ عددهم في مستشفى الشفاء وحده 60 ألف نازح.

توقف مستشفى الصداقة التركي

كما توقف مستشفى الصداقة التركي عن العمل، بعد استهدافه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ونتيجة نفاد الوقود به، ما جعل 70 مريضًا بالسرطان معرضين للخطر، حسبما أكدته وزارة الصحة الفلسطينية.