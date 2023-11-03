الهلال الأحمر: مخزون المساعدات الإنسانية الموجهة لأهل غزة على وشك النفاد

دعا الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، جميع دول العالم إلى توفير المساعدات لقطاع غزة، مشيرا إلى أن مخزون المساعدات القادم من الدول والموجه إلى الأشقاء في فلسطين على وشك النفاد.

جسر المساعدات الجوية

وطالب المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «تويتر» سابقا و«X» حاليا، من جميع الدول باستكمال جسر المساعدات الجوية، مؤكدا أن الاحتياجات الإنسانية داخل غزة كثيرة جدا، وهذا بناء على احتياجات جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

بروتوكول تعاون لبحث سبل الإغاثة لغزة

يذكر أن الهلال الأحمر المصري، وقع أمس برتوكول تعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي، برتوكول تعاون لبحث سبل التعاون لإرسال المساعدات للأشقاء في غزة، بمبلغ وقدره 50 مليون جنيه مصري، لجلب الإعانات الإغاثية لأهالي غزة، جراء الانتهاكات التي يشهدونها على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

ووقع أيضا الهلال الأحمر المصري، السبت الماضي، بروتوكول تعاون مع المؤسسة الملكية البحرينية للمساعدات الإنسانية، حيث تبرع الأخير بمبلغ وقدره 50 مليون جنيه مصري، لشراء المساعدات الغذائية والطبية والدوائية لأهالي غزة، تحت مظلة جمعية الهلال الأحمر المصري.