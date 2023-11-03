الهلال الأحمر المصري يسلم نظيره الفلسطيني 102 شاحنة مساعدات إلى غزة

أعلنت جمعية الهلال الأحمر المصري، تسليم الهلال الأحمر الفلسطيني، الدفعة العاشرة من المساعدات الإنسانية العاجلة، عن طريق معبر رفح البري.

دفعة مساعدات جديدة

وأفاد الهلال الأحمر المصري، عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، بأن عدد الشاحنات التي سُلمت اليوم الجمعة الموافق 3 نوفمبر، 102 شاحنة من الإعانات الإغاثية الإنسانية، التي يجري تحديدها وفقا لاحتياجات ومتطلبات جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

مكونات الشاحنات الإنسانية

أوضح الهلال الأحمر المصري، أن الشاحنات تحتوي على إعانات غذائية، عبارة عن معلبات تونة، وصلصة، وأرز، ومكرونة، وزيت وسكر، عطفا على المساعدات الإغاثية المكونة من مستلزمات طبية «قطن طبي - شاش - مكروكروم طبي - مطهرات جروح - كحوليات طبية»، وأودية «مضادات حيوية - مسكنات للآلام - أدوية للعظام - علاجات للحروق».

المخازن الاستراتيجية للمواد الإغاثية على وشك النفاد

وطالب الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري عبر حسابه على منصة «X»، جمع دول العالم بزيادة التبرعات الإغاثية للأشقاء في غزة، مؤكدا أن المخازن الاستراتيجية على وشك النفاد، مشددا على الجميع ضرورة استكمال جسر المساعدات الجوية، لأهالي غزة لسرعة إعانتهم، نظرا لما يلقوه على يد قوات الاحتلال الغاشم.