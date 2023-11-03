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«أونروا»: تضرر 50 من مباني وأصول الوكالة منذ بدء الحرب على غزة

كتب:

منى صلاح
12:13 م | الجمعة 03 نوفمبر 2023
أونروا- ارشيفية

أونروا- ارشيفية

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين «أونروا»، تضرر 50 من مباني وأصول الوكالة، منذ بدء الحرب على قطاع غزة، وفقا لما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

انهيار المنظومة الصحية في غزة بالكامل

وفي وقت سابق، حذر الدكتور أشرف القدرة الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، من انهيار المنظومة الصحية في القطاع بالكامل، بسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على المستشفيات ومحيطها، لافتاً إلى أن وجود النازحين داخل المستشفيات يعوق الأطقم الطبية ويحد من قدرتهم على تقديم الخدمة بشكل جيد، إذ بلغ عددهم في مستشفى الشفاء وحده 60 ألف نازح.

قصف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الصداقة التركي

وتوقف مستشفى الصداقة التركي عن العمل، بعد استهدافه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ونتيجة نفاد الوقود به، ما جعل 70 مريضًا بالسرطان معرضين للخطر، حسبما أكدته وزارة الصحة الفلسطينية.

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