إعلان حالة تأهب قصوى بجيش الاحتلال الإسرائيلي قبل خطاب حسن نصر الله

قالت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، إن إعلاما إسرائيليا، أعلن فرض حالة تأهب قصوى بجيش الاحتلال الإسرائيلي، قبل خطاب الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، عن العدوان في غزة.

وفي وقت سابق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين بـ30 آلية عسكرية، واستشهد شاب وأصيب أربعة آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة جنين.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، عن وزارة الصحة، استشهاد الشاب سليمان محمد ستيتي «31 عاما»، وإصابة أربعة آخرين برصاص الاحتلال في جنين، بينهم إصابة خطيرة في البطن، وأخرى متوسطة في الحوض، وجرى نقلهم إلى المستشفى.

وأفاد مراسل «وفا»، بأن وحدات خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة، بالتزامن مع اقتحام آليات الاحتلال الإسرائيلي للمدينة من مختلف المحاور، وتحليق مكثف لطيران الاحتلال.