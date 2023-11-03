شيريهان تدعم الفلسطينيين: «الاحتلال الإسرائيلي بإذن الله إلى زوال»

تواصل الفنانة شيريهان دعم الشعب الفلسطيني ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي تسببت في ارتقاء عدد كبير من الشهداء، بخلاف المصابين، وحرصت على الدعاء لهم مع صباح يوم الجمعة، عبر «إنستجرام».

الفنانة شيريهان تدعم فلسطين

وكتبت الفنانة شيريهان: « بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُّحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَاءِ جُدُرٍ ۚ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ ۚ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ﴾ صدق الله العظيم».

وتابعت شيريهان: «اللّهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، أن تربط على قلوب أهلنا في غزة وأن تمدهم بمددٍ من عندك يغنيهم عمن سواك يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير».

أضافت: «الله إسمه السلام، العدل، الحق، الْحَكَم، الْمُنْتَقِمُ هو الذي يقصم ظهور الطغاة، ويشدد العقوبة على العصاة، وذلك بعد الإعذار والإنذار، الكيان الصهيوني المستبد الظالم القاتل الكاذب الإرهابي النازي المحتل بإذن الله تعالى إلى زوال».