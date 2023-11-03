سانت كاترين.. مدينة مصرية بطابع أوروبي (صور)

سانت كاترين في جنوب سيناء، مدينة الروحانيات المقدسة وسياحية رغم أنها مدينة جبلية صحراوية غير شاطئية بالمقام الأول وتحوي مقاصد دينية عميقة الحس، فعندما تصل لمدخل المدينة تشعر وكأنك تدخل محمية دينية مقدسة لاحتواء طرقها على المزارات الدينية مثل العجل الذهبي الذي يقابل الزوار بطريقهم تجاه الدير ليلتقطوا الصور التذكارية ومقابر النبي هارون ومقابر النبي صالح وهم أيضا على مشارف وادي الراحة قبيل مدخل دير سانت كاترين الذي يضم الديانات السماوية .

الجمال الروحاني لمدينة التجلي الأعظم

تضم سانت كاترين مجموعة من الجبال والتي تعد أعلى قمم جبال بمصر منها جبل موسى وجبل كاترين والصفصافة والصناع والبنات وجبل عباس، مدينة سانت كاترين مدينة مصرية بطابع أوروبي لما يتميز به مناخها الشتوي فارتفاع أرضها يهبها مناخا معتدلا صيفا شديد البرودة شتاء لحد الثلوج حيث تكسو جبالها وأشجارها وشوارعها في الشتاء مما يجعلها شبيهة بالعروس التي تتزين باللون الأبيض يوم عرسها.

أكثر ما تشتهر به سانت كاترين سياحة السفاري وتسلق الجبال وتضم أقدم دير على وجه الأرض الذي بناه الإمبراطور جوستنيان في القرن السادس الميلادي ويحوي متحفاً لمقتنيات القديسة كاترين وأكبر مكتبة دينية والكنيسة ومزارا سياحيا وسكنا للرهبان.

وديان سانت كاترين

قال اللواء طارق عابد رئيس مدينة سانت كاترين إن المدينة تضم ودياناً جبلية على هضاب مرتفعة فهي محمية طبيعية تزخر بتراث حضاري فريد بطابع أثري ديني مقدس ويوجد بها أراض زراعية تحتوي على النباتات النادرة مثل السمنة، الحبق، العجرم، الطرفة، السكران، الزعتر الجبلي، العتوم، الثيران، ونجد بها آبار مثل بئر هارون، وبئر الزيتونة، وتنفرد بوجود الحيوانات البرية مثل الضباع والثعالب والغزلان والأرانب والوعول والقنفد العربي والجربوع والزواحف والطريشة، وبها أنواع منفردة من الطيور مثل النعار والدرسة والعقاب والصقر والنسر وطائر اللقلق والعوسق والشنار والقمر والغراب.

تطوير وإنشاء مشروع التجلي الأعظم

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لـ«الوطن» إنه تم تطوير الطرق المؤدية لمدينة سانت كاترين سواء اتجاه وادي فيران أو طريق نويبع شرم الشيخ، بالإضافة لمشروع التجلي الأعظم الذي يعد أضخم مشروع تطوير أقيم بالمدينة فهو مشروع متكامل يصنع مدينة جديدة بطابع قديم ويضم فنادق ونزلا بيئية وقبة سماوية وساحة السلام ومجمعا إداريا وبيوت بدوية ووادي دير سانت كاترين ومدارس ووحدات سكنية وسياحية وأسواقا تجارية ومطاعم وكافيهات.

وأوضح سليمان الجبالي من قبيلة الجبالية بسانت كاترين أن الاستمتاع بتسلق الجبال وسياحة السفاري والاستمتاع بالسياحة الدينية الروحانية هي من أهم شيم مدينة سانت كاترين وزوار المدينة يستمتعون بدرجات الحرارة المنخفضة في الشتاء ومناظر الثلوج التي تكسو الجبال والشوارع لذلك فهي جاذبة للسياحة الآسيوية المحبة لتلك الأجواء بالإضافة لمختلف الجنسيات صيفا وشتاء.

رحلات التسلق للجبال وزيارة دير سانت كاترين

قال محمد جبلي وهو يعمل دليلًا سياحيًا بالمدينة إن المخيمات تتسم بالبدائية التي يقصدها السياح الهاربون من المدنية والصخب قاصدين الهدوء والبساطة والروحانيات وخاصة محبي تسلق الجبال حيث جمال المناظر من فوق السفوح وخاصة مشاهدة الشروق والغروب ومن الجنسيات التي تزور مدينة سانت كاترين إندونيسيا والنمسا وألمانيا وبلجيكا وإسبانيا وأستراليا ورومانيا.