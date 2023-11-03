منذ أنّ أعلنت وزارة الداخلية، فتح التقديم لقبول دفعة جديدة بمعهد معاوني الأمن، ينتظر الكثير من الراغبين في الالتحاق به، موعد بدء التقديم في معهد معاوني الأمن، إذ يعد من أكثر الجهات التي يرغب الشباب من الذكور والإناث في الدراسه بها، الأمر الذي يجعلهم يهتمون بمعرفة موعد تقديم معهد معاوني الأمن 2023.

وأوضحت وزارة الداخلية في إعلانها، بدء التقديم، والتفاصيل الكاملة للالتحاق بمعهد معاوني الأمن، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير، موعد تقديم معهد معاوني الأمن 2023، وكيفية التقديم له، كالتالي:

موعد تقديم معهد معاوني الأمن 2023

وعن موعد تقديم معهد معاوني الأمن 2023 للذكور والإناث، أوضحت وزارة الداخلية، أنه من المتوقع أن يبدأ التقديم في معهد معاوني الأمن غدًا السبت الموافق 4 نوفمبر، على أن يستمر التقديم حتى الخميس الموافق 7 من شهر ديسمبر المقبل، وبالنسبة لموعد بدء الاختبارات الخاصة بالقبول، فتبدأ يوم 11 نوفمبر الجاري؛ ويتم تنظيمها في المقرات الخاصة بمعاهد التدريب الشرطية التابعة لقطاع التدريب.

كيفية التقديم في معهد معاوني الأمن 2023

- ويستطيع الراغب في الالتحاق بمعهد معاوني الأمن 2023، التقديم عليه عبر موقع وزارة الداخلية، ويمكن الدخول عليه من خلال محرك البحث جوجل.

- يختار الراغب في الالتحاق بالمعهد، الخدمات الإلكترونية الموجودة من بين الخدمات الأخرى.

- يختار مقدم الطلب، الخانة الخاصة بخدمات معاوني الأمن.

- تظهر أمام المواطن لصفحة الخاصة بملء البيانات للتقديم، وفي حالة إذا لم يكن لديه حساب، لا بد من إنشاء حساب جديد.

- يدخل الشخص جميع البيانات المطلوبة لإتمام التقديم.