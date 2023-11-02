خطوات التقديم في معهد معاوني الأمن عبر موقع وزارة الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية فتح التقديم لقبول دفعة جديدة بمعهد معاوني الأمن 2023، على أن يبدأ التقديم في معهد معاوني الأمن، بدءًا من السبت المقبل 4 نوفمبر الحالي، ويستمر التقديم حتى الخميس 7 ديسمبر المقبل، وتبدأ اختبارات القبول يوم 11 نوفمبر الجاري؛ في مقار معاهد التدريب الشرطية التابعة لقطاع التدريب.

وحدّدت وزارة الداخلية في إعلانها طريقة التقديم في معهد معاوني الأمن 2023، ونستعرض من خلال هذا التقرير خطوات التقديم في معهد معاوني الأمن فور فتح التقديم عبر موقع وزارة الداخلية، كالتالي:

خطوات التقديم في معهد معاوني الأمن 2023

- يمكن التقديم في معهد معاوني الأمن 2023 عبر موقع وزارة الداخلية من خلال هذا الرابط.

- يدخل الراغب في التقديم لمعهد معاوني الأمن 2023 إلى موقع وزارة الداخلية الرسمي عبر الإنترنت.

- ويختار الراغب في التقديم الأيقونة الخاصة بالخدمات الإلكترونية الموجودة من بين الخدمات الأخرى.

- ثم يختار بعدها الأيقونة الخاصة بخدمات معاوني الأمن.

- وفي حالة إذا كان الراغب في التقديم لديه حساب على موقع وزارة الداخلية يتم الدخول للصفحة الخاصة بملء البيانات للتقديم، وفي حالة إذا لم يكن لديه حساب لا بد من إنشاء حساب جديد.

- ويملأ الراغب في التقديم البيانات المطلوبة لإتمام التقديم.

وناشدت وزارة الداخلية جميع المتقدمين للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن بعدم التعامل إلا من خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، أو من خلال التردد على المعاهد المعلنة فقط.