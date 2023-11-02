هل تقبل معاهد معاوني الأمن التحاق الفتيات بها؟.. الداخلية توضح 

يرغب كثيرون في الالتحاق بمنظومة العمل الأمني بمختلف قطاعاتها، وبالتزامن مع إعلان وزارة الداخلية عن قبول دفعة جديدة بمعاهد معاوني الأمن، تسأل الفتيات هل يمكن قبولهن بمعاهد معاوني الأمن؟

هل تقبل معاهد معاوني الأمن التحاق الفتيات بها؟

أوضحت وزارة الداخلية، في منشور عبر صفحتها الرسمية، أن معاهد معاوني الأمن تقبل التحاق الفتيات بها وفقا للشروط الآتية:

شروط التحاق الفتيات بمعاهد معاوني الأمن

- أن تكون مصرية الجنسية من أبوين مصريين يتمتعان بهذه الجنسية عن طريق غير التجنس.

- ألا يقل السن عن 19 عاماً ولا يزيد عن 25 عاماً في تاريخ فتح باب التقدم للالتحاق.

- الحصول على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.

- حسن السيرة والسمعة.

- ألا يكون قد سبق الحكم عليها بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار «ما لم يكن قد رد إليه اعتباره».

- ألا يكون قد سبق فصلها من خدمة الحكومة، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، بقرار أو بحكم تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

- ألا يكون قد سبق فصلها من أحد معاهد معاوني الأمن أو من أي كلية أو معهد أخر لأي سبب من الأسباب.

- استيفاء الشروط الصحية والبدنية التي يحددها المجلس الطبي المتخصص بهيئة الشرطة.

- اجتياز اختبار السمات واللياقة البدنية.

- ألا يقل طول المُتقدم عن 160 سم بالنسبة للإناث.

- ألا تكون متزوجة أو سبق لها الزواج.

موعد بدء التقدم للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن

ونوهت وزارة الداخلية إلى أنه سوف يجري التقديم للالتحاق بمعهد معاوني الأمن من خلال الموقع الرسمى لوزارة الداخلية على شبكة moi.gov.eg، اعتبارا من يوم السبت الموافق 4 نوفمبر وحتى يوم الخميس الموافق 7 ديسمبر المقبل.

وأوضحت وزارة الداخلية أنه تبدأ إختبارات القبول اعتبارا من يوم 11 نوفمبر الجارى بمعهد معاوني الأمن بطرة فقط، حيث يختص بإجراء اختبارات القبول للفتيات من جميع المحافظات.

وناشدت الوزارة جميع المتقدمين للإلتحاق بمعاهد معاوني الأمن بعدم التعامل إلا من خلال الموقع الرسمى الخاص بالوزارة، أو من خلال التردد على المعاهد المعلنة فقط.