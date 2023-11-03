«القاهرة الإخبارية» تحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية سلامة طاقمها في القدس

أدانت قناةُ القاهرةِ الإخباريةِ ما تعرض له طاقمها في القدس، من اعتداءات أثناءَ تأديةِ مهامِهم في نقلِ الصورةِ الحيةِ والمباشرةِ، لإطلاعِ الرأيِ العامِ العربيِ والعالميِ على الجرائمِ التي تجرى بعدَ غلْقِ جميعِ مداخلِ المدينةِ المقدسةِ وقمْعِ المصلين.

إصابة مراسلة القاهرة الإخبارية في القدس

يأتي ذلك بعد إصابة مراسلة القاهرة الإخبارية في القدس دانا أبو شمسية، بالاختناق ونقلها إلى المستشفى جراء إطلاق قوات الاحتلال الغاز المسيل للدموع لمنع المصلين من دخول المسجد الأقصى، إذ كانت المراسلة ترصد الأوضاع على الأرض.

القاهرة الإخبارية: سنواصل العمل على إيصال نبض الشارع الفلسطيني وقضيته العادلة أمام العالم

وإذْ تُدينُ القاهرةُ الإخباريةُ ذلك، فإنها تحملُ الاحتلالَ المسؤوليةَ الكاملةَ عن سلامةِ طاقَمِ عملِها في الأراضي المحتلة، كما تشددُ على أنَها ستواصلُ العملَ على إيصالِ نبضِ الشارعِ الفلسطينيِ وقضيتِهِ العادلةِ أمامَ العالمِ أجمعِ وإيصالِ صوتهِ إلى المحافلِ الدوليةِ لفَضْحِ ما يتعرضُ له من جرائمَ وممارساتٍ من قِبلِ الاحتلالِ الإسرائيلي.