قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملات اعتقال موسعة في القدس والضفة الغربية

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملات اعتقال موسعة في محافظات الضفة الغربية في الساعات الأولى من صباح اليوم، بما فيها مدينة القدس المحتلة، حيث اعتقلت عددا من الشباب الفلسطينيين في عدة محافظات مختلفة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

الاحتلال يعتقل 25 فلسطينيا من محافظة القدس

اعتقلت قوات الاحتلال 25 فلسطينيا من مدينة القدس المحتلة، ففي قرية بيت اكسا، اعتقلت قوات الاحتلال «حنظلة عيسى الشيخ» بعد أن داهمت منزله وعبثت بمحتوياته، ويحيى البدوي، ويوسف قنديل، من بلدة بيت سوريك.

ومن بلدة بدو، اعتقلت قوات الاحتلال 14 فلسطينيا، وهم «أمجد عواد، وهشام عواد، وخالد رائد جميل الشيخ، وإياد محمد جميل الشيخ، وخليل خالد الشيخ، ومجد موسى أبو عيد، وأحمد موسى أبو عيد، وعباس لافي منصور، وعز الدين زياد الخضور، وقصي الشراري حميدان، وإبراهيم جهاد منصور، وصدام حسين بدوان، ورامي موسى سعيد إحميدان، وموسى رامي موسى إحميدان».

وداهمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين في قرية بدو، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، وسلمت بلاغات لـ3 فلسطينيين لمراجعة مخابراتها.

وفي بلدة قطنة، اعتقلت قوات الاحتلال «همام طبنجة، ومحمد جمال حوشية، ووسيم منصور حمودة، وصهيب سليم شماسنة، وأيمن شماسنة، ومهنا طه، ومصعب شماسنة».

ومن بلدة حزما شرق القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الفلسطيني محمد سليمان فزاع.

كما داهمت قوات الاحتلال منازل أسرى محررين في القدس، واستولت على مركبات وأموال ومصاغ ذهبي منها، وعرف من أصحابها: أسامة الرجبي، ومحمد الشاويش، ومحمد البكري، وزياد أبو هدوان، واسماعيل الكركي، وعبادة نجيب، وحمزة العباسي، وحسن عميرة، والشقيقين نوح وعبد الجواد الغزاوي.

واستولت قوات الاحتلال على مركبة المعتقل المحرر أحمد سرور بعد أن داهمت منزله في جبل المكبر جنوب القدس، وفرضت عليه غرامة مالية بلغت 170 ألف شيقل، وسلمته استدعاء للتحقيق.

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين من قلقيلية

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 3 فلسطينيين من محافظة قلقيلية، وهم الأسير المحرر محمد طلال الباز، ومحمد أحمد نصورة، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما في مدينة قلقيلية، والمواطن عكرمة ايوب زماري، بعد دهم منزله وتفتيشه في بلدة عزون.

الاحتلال يعتقل مواطنا جنوب نابلس

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مواطنا من بلدة حوارة جنوب نابلس، حيث اقتحمت بلدتي بيتا وحوارة جنوب نابلس، واعتقلت المواطن فادي شعاويط، بعد أن داهمت منزله في حواره، وفتشته.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 10 فلسطينيين من مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم، بينهم طفلان، وهم عادل موسى عبيات ونجله مصعب، من منطقة أبو انجيم جنوبا، بعد مداهمة منزليهما، وتفيتشه.

كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين غسان خميس، وعنان سمير طبنجه (24 عاما) من وادي شاهين وسط مدينة بيت لحم، والطفل محمد فرارجة (14 عاما)، ومحمد سفيان زهران (23 عاما)، ومحمد راغب زهران (21 عاما) من مخيم الدهيشة، وعلي رزق عطوان من بلدة الخضر جنوبا، بعد أن داهمت منازل ذويهم، وفتشتها.

كما اعتقلت الطفل محمود فايز الدبس (14 عاما) من مخيم عايدة شمالا، وراغد حسين ديرية (21 عاما ) من بلدة بيت فجار جنوبا، بعد دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما.