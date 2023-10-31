إمام مسجد الحسين: أرض القدس قطعة من الجنة.. والنزاع عليها تاريخي

قال الدكتور مصطفى عبد السلام، خطيب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، إنه يجب على كل أب وأم وأسرة أن تعلم أبناءها فضل أرض القدس، لافتا إلى أن سيدنا ابن العباس قال عن أرض القدس: «لو تريد رؤية قطعة من الجنة اذهب إلى أرض القدس».

عبد السلام: أرض القدس قطعة من الجنة

وأضاف «عبد السلام»، خلال حواره مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج «البيت»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم الثلاثاء: «أرض القدس قطعة من الجنة لذلك يحدث عليها النزاع، مثل أرض سيناء المباركة التي تحدث عنها الله سبحانه وتعالى في القرآن وكلم منها سيدنا موسى».

أرض المحشر بالقدس

وتابع إمام مسجد «الحسين»: «أرض القدس هى أرض المحشر والمنشر، كما قال سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهى المكان الآمن الوحيد الذي سيذهب إليه الناس بعد خروج النار فى الأرض كلها».