«القاهرة الإخبارية»: الاحتلال الإسرائيلي يقصف 3 قرى في جنوب لبنان

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرى القوزح وعيتا الشعب وراميا جنوب لبنان، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأعلنت القناة، اصطفاف سيارات بمعبر رفح لاستقبال حاملي الجنسيات المزدوجة، واستمرار تدفق المساعدات الطبية والغذائية إلى قطاع غزة.

وجود النازحين داخل المستشفيات يعوق الأطقم الطبية

وفي وقت سابق، حذر الدكتور أشرف القدرة الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، من انهيار المنظومة الصحية في القطاع بالكامل، بسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على المستشفيات ومحيطها، لافتاً إلى أن وجود النازحين داخل المستشفيات يعوق الأطقم الطبية ويحد من قدرتهم على تقديم الخدمة بشكل جيد، إذ بلغ عددهم في مستشفى الشفاء وحده 60 ألف نازح.

توقف مستشفى الصداقة التركي عن العمل

وتوقف مستشفى الصداقة التركي عن العمل، بعد استهدافه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ونتيجة نفاد الوقود به، ما جعل 70 مريضًا بالسرطان معرضين للخطر، حسبما أكدته وزارة الصحة الفلسطينية.