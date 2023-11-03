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«الصحة الفلسطينية»: ارتفاع عدد شهداء العدوان على غزة إلى 9227

كتب:

منى صلاح
01:48 م | الجمعة 03 نوفمبر 2023
وزارة الصحة الفلسطينية

وزارة الصحة الفلسطينية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد شهداء العدوان على غزة، إلى 9227، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وذكرت الوزارة الفلسطينية، أن 2100 مفقود تحت الأنقاض بينهم 1200 طفل، بجانب استشهاد 2405 امرأة و3826 طفلا.

وفي وقت سابق، حذر الدكتور أشرف القدرة الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، من انهيار المنظومة الصحية في القطاع بالكامل، بسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على المستشفيات ومحيطها، لافتاً إلى أن وجود النازحين داخل المستشفيات يعوق الأطقم الطبية ويحد من قدرتهم على تقديم الخدمة بشكل جيد، إذ بلغ عددهم في مستشفى الشفاء وحده 60 ألف نازح.

وتوقف مستشفى الصداقة التركي عن العمل، بعد استهدافه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ونتيجة نفاد الوقود به، ما جعل 70 مريضًا بالسرطان معرضين للخطر، حسبما أكدته وزارة الصحة الفلسطينية.

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