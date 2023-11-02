خبير اقتصادي: النفط والغاز الأكثر تضررا من حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة

تأثيرات كبيرة يتعرض لها العالم بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة، والذي بدأ منذ 7 أكتوبر الماضي، ويمر بيومه الـ26 اليوم، فالاقتصاد العالمي بدأ منذ فترة بالتعافي من أثر أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، وقبله كانت أزمة فيروس كورونا العالمية، ثم اندلعت الحرب في فلسطين، لتزيد من معاناة الاقتصاد العالمي، بحسب حديث محمود إبراهيم، الخبير الاقتصادي.

الخبير الاقتصادي محمود إبراهيم، أكد لـ«الوطن»، أن التأثير في قطاع المحروقات سيكون الأبرز خلال الحرب في فلسطين، خاصة النفط، كما سيتأثر الغاز أيضًا بشكل كبير بسبب الحرب بين إسرائيل وفلسطين، ولكن أقل من النفط، نتيجة قيام الاحتلال الإسرائيلي بوقف إنتاج حقل تمار للغاز، وكان يصدر لعدد كبير من الدول، مما قلل المعروض في السوق من الغاز، وتعد أوروبا أبرز المتضررين من ذلك، نتيجة توقف روسيا أيضًا منذ الحرب الأوكرانية، عن تصدير الغاز إلى دول أوروبا: «الجزء الخاص بالغاز الطبيعي ليس كبيرا، لأن دول أوروبا أعلنت وجود احتياطات من الغاز، وأيضًا 20% من تدفقات الغاز الطبيعي تمر سنويًا من مضيق هرمز، وهذا سيجعل حجم الضغط أكبر خلال الأيام المقبلة».

الغاز الطبيعي تأثر بسبب الحرب بين الاحتلال وفلسطين

وأكد الخبير الاقتصادي، أن صندوق النقد الدولي أعلن خفض توقعاته بشأن نمو الاقتصاد في العام المقبل لـ2.9%، وهو مؤشر سلبي وزيادة صغيرة.