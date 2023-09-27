هزة أرضية تضرب شمال إيطاليا.. عمقها 14 كيلومترا

ضربت هزة أرضية بقوة 2.1 درجة على مقياس ريختر، شمال إيطاليا على عمق 14 كيلومترا، وفقا لما أعلنه مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وأظهرت بيانات نشرها مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت شمال إيطاليا، دون أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار مادية، على مسافة 85 كيلومترا بين الغرب والشمال الغربي من مدينة مونزا شمال شرقي من ميلانو.

وأضافت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن بؤرة الهزة الأرضية، وقعت كذلك على مسافة 10 كيلومترات بين الغرب والشمال الغربي من أوميجنا شمال شرق تورينو.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، ضربت هزة أرضية بقوة درجتين على مقياس ريختر، وسط إيطاليا بعمق 10 كيلومترات، وعلى مسافة 57 كيلومترا من بيروجيه، و21 كيلومترا شمال شرق سبوليتو، وفقا لما أعلنه مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.