هزة أرضية تضرب شمال إيطاليا.. عمقها 14 كيلومترا

ضربت هزة أرضية بقوة 2.1 درجة على مقياس ريختر، شمال إيطاليا على مسافة 14 كيلومترًا، وفقًا لما ذكره مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

بؤرة الهزة الأرضية شمال شرق مدينة فيتشنزا

وأظهرت بيانات نشرها مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، عبر موقعه الإلكتروني، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت شمال إيطاليا على مسافة 23 كيلومترًا شمال شرق مدينة فيتشنزا شمال شرق البلاد.

ووفقًا لمركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، فإن بؤرة هزة أرضية ضربت شمال إيطاليا، وقعت كذلك على مسافة 14 كيلومترًا بين الجنوب والجنوب الشرقي من باسانو ديل جرابا.

وفجر أمس الأحد، ضربت هزة أرضية بقوة درجتين على مقياس ريختر، جنوب إيطاليا، بعمق 11 كيلومترا، وعلى مسافة 37 كيلومترا بين الشمال والشمال الشرقي من مدينة نابولي جنوب البلاد، الواقعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وفقًا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.