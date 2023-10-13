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هزة أرضية ضعيفة تضرب شمال إيطاليا

كتب:

حسن رمضان
07:13 ص | الجمعة 13 أكتوبر 2023
قراءات الهزة الأرضية-صورة أرشيفية

قراءات الهزة الأرضية-صورة أرشيفية

ضرت هزة أرضية ضعيفة بقوة 1.2 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم الجمعة، شمال إيطاليا على عمق 1كيلومترات، وفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، نشرها عبر موقعه الإلكتروني، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت شمال إيطاليا على مسافة 12 كيلومترا شرق شاموني شرق فرنسا.

كما أظهرت بيانات المركز، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت شمال إيطاليا على مسافة 76 كيلومترابين الشرق والجنوب الشرقي من جنيف السويسرية.

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