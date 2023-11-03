أرقام شكاوى «التنمية المحلية» للإبلاغ عن زيادة تعريفة الركوب

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزيرالتنمية المحلية، إنّ تعريفة الركوب في وسائل النقل العام والجماعي والسرفيس والميكروباصات، كما هي دون أي زيادة، مضيفًا لـ«الوطن»، أنّ وسائل النقل العام تعمل بالسولار، لافتًا إلى أنّ غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية، تتابع باستمرار مع المحافظات.

ولفت إلى أنّ وزارة التنمية المحلية، خصصت أرقامًا لتلقي شكاوى المواطنين، حال زيادة تعريفة الركوب دون مبرر، عبر الواتس آب 01150606783، ورقم الخط الساخن 15330، والصفحة الرسمية لمبادرة «صوتك مسموع» على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وأكد مساعد وزير التنمية المحلية، أنه يجري تلقي شكاوى واقتراحات المواطنين، بشأن تعريفة الركوب ومخالفات البناء والتعديات والإشغالات، ويجري العمل على حل الشكاوى الواردة لها من خلال قنواتها المتعددة وسرعة فحصها وتوجيها لجميع الجهات الحكومية المرتبطة إلكترونيًا بالمبادرة، للتعامل معها وحسمها والرد عليها.

احتياجات المواطنين

وأكد سعي الوزارة للتواصل الفاعل مع المواطنين بمختلف المحافظات، من خلال عدة قنوات على رأسها مبادرة «صوتك مسموع»، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي تنفذه المبادرة، في رصد شكاوى المواطنين والتفاعل معها بالتنسيق مع المحافظات والجهات الحكومية، بما يساعد على تذليل أسباب تلك الشكاوى وتلبية احتياجات المواطنين.

مبادرة صوتك مسموع

جدير بالذكر، أنّ مبادرة صوتك مسموع، تلقت خلال شهرأكتوبر الماضي، 97 شكوى خاصة بتعريفة الركوب وزيادة الأسعار، و14 ألفًا و700 رسالة منها 1539 شكوى، تم الاستجابة لـ1214شكوى بنسبة 78,9%، وجاري حل 325 شكوى أخرى.